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Bafra Ovası için kayıtlı üretimle güçlenme çağrısı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 700 bin dekarlık Bafra Ovası’nda kayıtlı üretimin ve birlikteliğin tarımsal desteklere erişimde belirleyici olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bafra Ovası için kayıtlı üretimle güçlenme çağrısı

Bafra Ovası için birlik ve kayıt çağrısı:

Samsun'un önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası'nın yaklaşık 700 bin dekarlık tarım alanı potansiyeline dikkat çeken Bafra Ziraat Odası, muhtarlar ve üreticilerle düzenlediği yemekte bölge tarımının güçlendirilmesi mesajı verdi. Oda Başkanı Osman Tosuner, üreticilerin desteklerden etkin yararlanması için kayıtlı üretimin önemine vurgu yaptı.

odanın hizmet altyapısı ve yatırımlar:

Tosuner, 2015 yılında göreve geldiklerinden bu yana yapılan çalışmaları anlattı. Eski binadan daha geniş imkânlara taşınan oda bugün 16 dönümlük bir alanda faaliyet gösteriyor. Hizmet kapasitesi arasında 250 kişilik toplantı ve konferans salonu, kurutma ve paketleme tesisleri ile oda hizmet aracı yer alıyor. Oda bünyesinde görev yapan 12 personel ile yürütülen çalışmaların muhtarların ve delegelerin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti.

kayıtlı üretim ve destek mekanizmaları:

Tosuner, Bafra Ovası tarımsal yapısının yıllar içinde değiştiğini, 2002 yılına kadar üreticilerin büyük bölümünün tütün, mısır ve buğday üretimiyle geçimini sağladığını hatırlattı. 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği destekleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilen imkânların kayıtlı tarıma yönelimi hızlandırdığını ifade etti. Bu çerçevede ÇKS kaydının tarımsal destekler açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Tosuner, odanın Bafra tarımının gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Tosuner, göreve geldikleri 2015 yılından sonra 2019 ve 2023 seçimleriyle işlerini aynı kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti ve oda hizmetlerinin hayata geçirilmesinde muhtarlar, delegeler ile üreticilerin katkısına teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Bafra tarımına hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

SAMSUN BAFRA ZİRAAT ODASI BAŞKANI OSMAN TOSUNER, MUHTARLAR VE ÜRETİCİLERLE DÜZENLENEN YEMEKTE BİR...

SAMSUN BAFRA ZİRAAT ODASI BAŞKANI OSMAN TOSUNER, MUHTARLAR VE ÜRETİCİLERLE DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELEREK, GÖREVE GELDİKLERİ GÜNDEN BU YANA HAYATA GEÇİRİLEN HİZMETLER VE BAFRA TARIMININ GELİŞİMİ HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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