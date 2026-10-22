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Bafra'da dönüş yapan aracın çarptığı kurye hastaneye kaldırıldı

Mevlana Mahallesi Bakırpınar Yolu'nda dönüş yapan otomobilin çarptığı kurye Tezcan Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra'da dönüş yapan aracın çarptığı kurye hastaneye kaldırıldı

Bafra'da dönüş yapan aracın çarptığı kurye hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kurye yaralandı. Olay, Mevlana Mahallesi Bakırpınar Yolu üzerinde gerçekleşti ve yaralı, kısa süre içinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan ve kurye motosikletini kullanan Tezcan Ç.'nin bulunduğu 55 ASM 465 plakalı araç ile karşı yönden gelen ve Şehit Bekir Anıl Erdal Caddesi'ne dönüş yapan Aslıhan C. idaresindeki 55 AJL 626 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı kuryeye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın seyrine ilişkin soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURYE YARALANDI.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURYE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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