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Bedel ödeyenlerin katkısıyla sükunet ve kardeşlik umudu

Diyarbakır'da EMŞAV'ın verdiği yemekte Yılmaz, barış ve kardeşlik sürecinin sükunetle, şehit ailelerinin katkısıyla sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bedel ödeyenlerin katkısıyla sükunet ve kardeşlik umudu

EMŞAV'ın Diyarbakır buluşması

Merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen dayanışma ve onur yemeğinde bir araya gelen şehit aileleri, gaziler ve vakıf yetkilileri, hem birlik hem de vefa mesajları verdi. Programa Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu ile EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz katıldı; konuşmalar, fedakârlığın ve ülke güvenliği için yapılan hizmetin önemine vurgu yaptı.

şehitlik ve gazilik vurgusu:

Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, şehitliğin kelimelerle tarif edilemeyecek bir fedakârlık olduğunu belirtti. İncesu, "Gazilik ise hem fedakarlık, hem devlete ve millete karşı adanmışlığın nişanesi" sözleriyle gaziliğin anlamına dikkat çekti. Emniyet teşkilatının görevini 7/24 sürdürdüğünü hatırlatan İncesu, görevi sırasında hayatını kaybeden şehitlere, gazilere ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.

vakfın hedefleri ve çağrı:

EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz, vakfın birincil gayesinin şehit aileleri ve gazilerin yalnız olmadıklarını hissetmesini sağlamak, sorunlarına çözüm aramak ve emanetlerine sahip çıkmak olduğunu ifade etti. Yılmaz, ülkenin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini, bunun acısını en çok şehit ve gazilerin yaşadığını söyledi ve "Bizler, sadece bir vakıf değil, büyük bir aileyiz" dedi.

Yılmaz ayrıca, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir iradeyi ortaya koydular" sözleriyle hükümet iradesine atıfta bulundu ve barış ile kardeşliğin ülkeye yeniden hakim olması için başlatılan sürece ilişkin ümitlerini paylaştı. Konuşmasında, "İnşallah bu süreç sükunetle, huzurla, özellikle siz bedel ödeyen insanların katkısıyla bir nihayete erecek" ifadesini kullanan Yılmaz, katılımcılardan kardeşlik elini ve kucağını yeniden açmalarını beklediğini belirtti.

Program, vefa ve dayanışma temalarının öne çıktığı, şehit aileleri ve gazilere yönelik destek ve minnet duygusunun tekrarlandığı bir atmosferde sona erdi.

DİYARBAKIR&#039;DA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN DAYANIŞMA VE ONUR YEMEĞİ VERİLDİ.

DİYARBAKIR'DA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN DAYANIŞMA VE ONUR YEMEĞİ VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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