Ruhsatsız diş kliniğine baskın: 3 gözaltı, 42 bin 890 ilaç ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen bir diş kliniğine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda halk sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda diş tedavisinde kullanılan çok sayıda tıbbi alet ve malzeme ile 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin niteliği ve kaynağı üzerinde soruşturma sürüyor.

Gözaltılar ve soruşturma:

Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma kapsamında klinikteki faaliyetlerin ayrıntıları araştırılıyor.

GAZİANTEP’TE RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENEN DİŞ KLİNİĞİNE YAPILAN OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 42 BİN 890 ADET TIBBİ İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ.