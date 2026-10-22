Dolar 49,5350 -0,17%
Euro 55,7104 -0,17%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.431,18 -2,69%
EUR/USD 1,1220 -0,13%
Brent Petrol 112,92 +3,77%
--°

Kuyuya düşen at AFAD tarafından kurtarıldı ve belediye gözetimine alındı

Eskişehir Odunpazarı'nda saat 18.15'te kanalizasyon kuyusuna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarılıp bayıltılarak tedavi edildi; belediye gözetimine alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 23:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuyuya düşen at AFAD tarafından kurtarıldı ve belediye gözetimine alındı

olay ve kurtarma:

Olay, saat 18.15 sıralarında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bir kanalizasyon kuyusuna at düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarıldı.

tedavi ve izleme:

Çıkarılan atın sağ arka ayağında yara ve yoğun kanama tespit edildi. Müdahale sırasında zorluk yaşanmaması için at anestezi ile bayıltıldı ve veteriner hekim çağrılarak tedaviye başlandı. Müdahale anı kameralara yansıdı.

Veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlanan at, daha sonra belediye ekipleri tarafından gözetim altına alınmak üzere götürüldü. Olayda görev yapan ekipler ve vatandaşların koordineli müdahalesi, hayvanın kurtarılmasında belirleyici oldu.

ESKİŞEHİR&#039;İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE KANALİZASYON KUYUSUNA DÜŞEN AT, AFAD EKİPLERİNCE KURTARILDI....

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE KANALİZASYON KUYUSUNA DÜŞEN AT, AFAD EKİPLERİNCE KURTARILDI. BAYILTILARAK TEDAVİ EDİLEN AT BELEDİYE EKİPLERİNCE GÖZETİM ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kolonlarda tedirginlik: Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi
images

Öğrencilerin meydan okuması: Slavija'da on binler vucic'e karşı ses verdi
images

Kavşak bekleyişi son buldu: arkadan çarpma sonucu üç kişi yaralandı
images

Gazi Mahallesi'nde zemin çökmesi sonrası 40 kişi tahliye edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kolonlarda tedirginlik: Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi

Öğrencilerin meydan okuması: Slavija'da on binler vucic'e karşı ses verdi

Kavşak bekleyişi son buldu: arkadan çarpma sonucu üç kişi yaralandı

Samet Akaydın: gerçek takım olma yolunda istikrar ve rekabetin gücü

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi