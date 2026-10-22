Kuyuya düşen at AFAD tarafından kurtarıldı ve belediye gözetimine alındı

olay ve kurtarma:

Olay, saat 18.15 sıralarında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bir kanalizasyon kuyusuna at düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarıldı.

tedavi ve izleme:

Çıkarılan atın sağ arka ayağında yara ve yoğun kanama tespit edildi. Müdahale sırasında zorluk yaşanmaması için at anestezi ile bayıltıldı ve veteriner hekim çağrılarak tedaviye başlandı. Müdahale anı kameralara yansıdı.

Veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlanan at, daha sonra belediye ekipleri tarafından gözetim altına alınmak üzere götürüldü. Olayda görev yapan ekipler ve vatandaşların koordineli müdahalesi, hayvanın kurtarılmasında belirleyici oldu.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE KANALİZASYON KUYUSUNA DÜŞEN AT, AFAD EKİPLERİNCE KURTARILDI. BAYILTILARAK TEDAVİ EDİLEN AT BELEDİYE EKİPLERİNCE GÖZETİM ALTINA ALINDI.