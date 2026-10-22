Tibet'te Nagqu sallandı: 7 büyüklüğünde sarsıntı ve 10 km derinlik

Depremin ayrıntıları:

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde TSİ 17.33'te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü bölgenin kuzeyindeki Nagqu olarak belirlendi ve sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Resmi açıklama ve hissedilme:

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) verilerine göre, sarsıntı bölgede hissedildi. CENC, deprem kaydını doğruladı ancak şu ana dek can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son durum ve beklentiler:

Yetkililer ve izleme kurumları olayla ilgili verileri değerlendirmeye devam ediyor. Bölgeden gelecek doğrulanmış raporlar temel alınarak hasar ve can kaybı bilgileri paylaşılacak; resmi açıklamalar takip ediliyor.

Çin’e bağlı Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.