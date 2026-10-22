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Tibet'te Nagqu sallandı: 7 büyüklüğünde sarsıntı ve 10 km derinlik

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde TSİ 17.33'te Nagqu merkezli 7 büyüklüğünde deprem kaydedildi; sarsıntı 10 kilometre derinlikte, can ve mal kaybı açıklanmadı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tibet'te Nagqu sallandı: 7 büyüklüğünde sarsıntı ve 10 km derinlik

Depremin ayrıntıları:

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde TSİ 17.33'te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü bölgenin kuzeyindeki Nagqu olarak belirlendi ve sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Resmi açıklama ve hissedilme:

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) verilerine göre, sarsıntı bölgede hissedildi. CENC, deprem kaydını doğruladı ancak şu ana dek can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son durum ve beklentiler:

Yetkililer ve izleme kurumları olayla ilgili verileri değerlendirmeye devam ediyor. Bölgeden gelecek doğrulanmış raporlar temel alınarak hasar ve can kaybı bilgileri paylaşılacak; resmi açıklamalar takip ediliyor.

Çin’e bağlı Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin’e bağlı Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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