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Orta refüjden geçmeye çalışırken çarpılan kadın yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de orta refüjdeki çiçeklikten karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hatice Kavak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Orta refüjden geçmeye çalışırken çarpılan kadın yaşamını yitirdi

Kaza anı ve yer:

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Çalılıöz Köprüsü'nde meydana gelen kazada, B.İ. yönetimindeki 06 PTY 08 plakalı otomobil, Terminal istikametinden Nokta Kavşağı yönüne seyir halindeyken orta refüjdeki çiçeklik üzerinden karşıya geçmeye çalışan Hatice Kavak'a çarptı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kavak, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE&#039;DE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI...

KIRIKKALE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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