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Sason’da yağışın bıraktığı iz: heyelan temizliğiyle köy yolları açıldı

Sason ilçesinde yağışların yol açtığı heyelan ve taş düşmeleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi; köy yolları trafiğe açıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Sason’da yağışın bıraktığı iz: heyelan temizliğiyle köy yolları açıldı

Sason’da ulaşım tekrar sağlandı:

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yağışlar kırsal bağlantılarda heyelan ve taş düşmelerine neden oldu. İlçeye bağlı Derince grup köy yolu ile Yücebağ grup köy yolu üzerinde birden fazla noktada yol kapanmaları meydana geldi.

olayın tespiti ve müdahale:

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, düşen taş ve toprak kütlelerinin yerinde temizlenmesi için çalışmalara başladı. Ekiplerin önceliği, yolların güvenliğini sağlamak ve araç trafiğini yeniden yürür hale getirmek oldu.

çalışmaların sonucu ve devam eden tedbirler:

Yürütülen temizlik ve müdahale çalışmaları sonucu kapanan köy yolları temizlenerek yeniden araç trafiğine açıldı. Ekiplerin, olası yeni yağışlar ve bunların yol açabileceği risklere karşı kırsal alanlardaki faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer vatandaşları, benzer durumlarda yetkililere haber vermeleri ve tehlikeli noktalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE HEYELAN NEDENİYLE KAPAN KÖY YOLLARI...

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE HEYELAN NEDENİYLE KAPAN KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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