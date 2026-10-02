Dolar 49,1395 +0,13%
Euro 55,3955 +0,33%
Bist 12.262,53 +0,11%
Altın Gram 6.606,86 -0,49%
EUR/USD 1,1269 +0,21%
Brent Petrol 100,32 -1,95%
--°

Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın paniği itfaiyenin müdahalesiyle sonlandı

Aydın Efeler'de 20 PC 229 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün durup ihbar etmesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın paniği itfaiyenin müdahalesiyle sonlandı

Seyir halindeki otomobilde motor yangını panik yarattı

Aydın’ın Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1610 Sokak üzerinde saat 16.30 civarında seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araç sürücüsü A.A., motordan yükselen dumanları fark ederek aracı durdurdu ve yol kenarına indi. Kısa sürede olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve araç, yetkililerin ifadesiyle metal yığını haline gelmekten kurtarıldı.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücünün aracı durdurup tahliye etmesi ve vatandaşların hızlı ihbarı sayesinde daha ciddi bir olayın önlendiğini bildirdi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN PANİKLETİRKEN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN PANİKLETİRKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ ARACI METAL YIĞINI OLMAKTAN KURTARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okulların dayanışması ödüllendirildi: 'Okulumda KANpanya Var' kampanyasıyla kan...
images

Vezirköprü'de karayolunda kafa kafaya çarpışma: bir sürücünün durumu ağır
images

Başarıyı görünür kıldılar: Bolu'da emniyet personeline takdir ve hediye
images

Elazığ'da okul görevlilerine uygulamalı dedektör ve güvenlik eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etü ilk başvuruda THE 2027 sıralamasına girerek uluslararası alanda yer aldı

Atatürk Üniversitesi, global rekabette konumunu güçlendirdi: Türkiye'de iki basamak yükseliş

BAÇEM'de ekşi mayalı ekmek atölyesi yoğun ilgi gördü

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı