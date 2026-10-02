Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın paniği itfaiyenin müdahalesiyle sonlandı

Seyir halindeki otomobilde motor yangını panik yarattı

Aydın’ın Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1610 Sokak üzerinde saat 16.30 civarında seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araç sürücüsü A.A., motordan yükselen dumanları fark ederek aracı durdurdu ve yol kenarına indi. Kısa sürede olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve araç, yetkililerin ifadesiyle metal yığını haline gelmekten kurtarıldı.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücünün aracı durdurup tahliye etmesi ve vatandaşların hızlı ihbarı sayesinde daha ciddi bir olayın önlendiğini bildirdi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN PANİKLETİRKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ ARACI METAL YIĞINI OLMAKTAN KURTARDI.