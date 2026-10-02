Dolar 49,1395 +0,13%
Euro 55,3955 +0,33%
Bist 12.262,53 +0,11%
Altın Gram 6.606,86 -0,49%
EUR/USD 1,1269 +0,21%
Brent Petrol 100,32 -1,95%
--°

Yozgat'ta jandarma operasyonu sonucu kasten öldürme hükümlüsü yakalandı

Yozgat Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari 'kasten öldürme' hükümlüsünü yakaladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yozgat'ta jandarma operasyonu sonucu kasten öldürme hükümlüsü yakalandı

Yakalama operasyonu

Yozgat Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Hükümlünün cezası ve suçu:

Yakalanan kişinin, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Firari statüsündeki hükümlünün arandığı dosya doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

Adli işlemler ve teslim:

Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra hükümlü, işlemlerinin ardından resmi mercilere teslim edilerek Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürdürülüyor.

YOZGAT’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.-

YOZGAT’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.-

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okulların dayanışması ödüllendirildi: 'Okulumda KANpanya Var' kampanyasıyla kan...
images

Vezirköprü'de karayolunda kafa kafaya çarpışma: bir sürücünün durumu ağır
images

Başarıyı görünür kıldılar: Bolu'da emniyet personeline takdir ve hediye
images

Elazığ'da okul görevlilerine uygulamalı dedektör ve güvenlik eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etü ilk başvuruda THE 2027 sıralamasına girerek uluslararası alanda yer aldı

Atatürk Üniversitesi, global rekabette konumunu güçlendirdi: Türkiye'de iki basamak yükseliş

BAÇEM'de ekşi mayalı ekmek atölyesi yoğun ilgi gördü

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı