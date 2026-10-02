Yozgat'ta jandarma operasyonu sonucu kasten öldürme hükümlüsü yakalandı

Yakalama operasyonu
Yozgat Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.
Hükümlünün cezası ve suçu:
Yakalanan kişinin, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Firari statüsündeki hükümlünün arandığı dosya doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.
Adli işlemler ve teslim:
Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra hükümlü, işlemlerinin ardından resmi mercilere teslim edilerek Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürdürülüyor.
YOZGAT’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.-
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