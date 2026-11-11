Bafra’da iki küçük kıza uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen genç tutuklandı

olayın gelişimi:

Samsun’un Bafra ilçesinde iki küçük kız çocuğu rahatsızlanarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede çocukların uyuşturucu madde kullandığının tespit edilmesi üzerine olay, ilk etapta sağlık ekipleri tarafından yetkililere bildirildi.

soruşturmanın yürütülmesi:

Durumun bildirilmesiyle birlikte Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve delil değerlendirmesi sonucunda, iddialara göre 17 yaşındaki M.Y.T.'nin iki küçük kıza uyuşturucu madde temin ettiği ve kullandırdığı belirlendi.

gözaltı, sevk ve tutuklama:

Şüpheli M.Y.T. gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiği belirtilirken, olay yerel güvenlik ve çocuk koruma birimlerinin koordinasyonuyla takip ediliyor. Yetkililer, benzer ihlallerin önlenmesi için başvuru ve ihbar kanallarının önemine dikkat çekti.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE 2 KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNA UYUŞTURUCU TEMİN ETTİĞİ VE KULLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.