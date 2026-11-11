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Poligonda ölüm tehlikesi: eğitmenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir atış poligonunda silahını başına doğrultan şahıs, atış eğitmeninin ve bir kişinin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Poligonda ölüm tehlikesi: eğitmenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

olayın seyri:

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, geçtiğimiz aylarda bir atış poligonunda yaşanan olay, kısa süreli ama kritik bir müdahaleyle sonuçlandı. Atış yapmak için poligona gelen şahıs, bir süre atış gerçekleştirdikten sonra aniden elindeki tabancayı başına doğrulttu ve tetiğe bastı. O anlar çevrede bulunanlar için büyük bir tehlike yarattı.

müdahale ve görüntüler:

Şahsı fark eden atış eğitmeni ile yanında bulunan bir kişi, hızla müdahale etti ve silahı almaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli mücadele sonucunda tabanca elinden alındı ve muhtemel bir facianın önüne geçildi. Olay anı, poligonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı ve görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

olası etkiler ve dikkat çekilen noktalar:

Olay, atış poligonlarında görevli personelin uyanıklığının ve hızlı müdahalenin önemi konusunda somut bir örnek oluşturdu. Kısa zamanda yapılan müdahale, daha ağır sonuçların yaşanmasını engelledi. Görüntülerin yayılması ise kamuoyunda güvenlik ve denetim uygulamalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yetkili mercilere veya polise yönelik yeni bir bilgi kaynağı haberde belirtilmemiş olup, olayla ilgili paylaşılan görüntüler ve müdahale anı merkezde kaldı.

BURSA’DA ATIŞ YAPMAK İÇİN GİTTİĞİ POLİGONDA ELİNDEKİ TABANCAYI BAŞINA DOĞRULTARAK TETİĞİ ÇEKMEYE...

BURSA’DA ATIŞ YAPMAK İÇİN GİTTİĞİ POLİGONDA ELİNDEKİ TABANCAYI BAŞINA DOĞRULTARAK TETİĞİ ÇEKMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, ATIŞ EĞİTMENİNİN SON ANDA MÜDAHALESİYLE KURTARILDI. SANİYELERLE YARIŞILAN O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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