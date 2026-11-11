Dolar 50,2284 +0,02%
Euro 55,7380 -0,64%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.482,77 -0,39%
EUR/USD 1,1096 -0,63%
Brent Petrol 94,39 +3,17%
--°

Bolu Dağı tüneli'nde sürücünün müdahalesiyle yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametin­de 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçta çıkan yangın, sürücünün aracı durdurup 112'yi araması ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:38

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 17:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu Dağı tüneli'nde sürücünün müdahalesiyle yangın söndürüldü

Bolu Dağı tüneli'nde hafif ticari araçta yangın

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Olay sürücünün durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine müdahaleyle kontrol altına alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Y.S.N. idaresindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü aracı sağ şeride çekerek durdurdu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle hafif ticari araçta hasar meydana geldi; yangının çıkış nedeni ise yetkililerce araştırılıyor.

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU DAĞI TÜNELİ KESİMİNDE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇTA ÇIKAN YANGIN...

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU DAĞI TÜNELİ KESİMİNDE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Domaniç'te seyir halindeki otomobil alev aldı
images

Ankara Altındağ'da yol çalışması doğal gaz borusunu ezdi, yangın itfaiyeyle kont...
images

Altındağ'da iş makinesinin darbesi doğalgaz hattında yangına yol açtı
images

Kaçış rampasında kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Domaniç'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Muğla'da ilk kez aynı seansta dört organı kapsayan kanser ameliyatı gerçekleştirildi

Didim'de 200 milyon TL'lik filo yenilemesi hizmete dönüştü

Gönüllerinde orman büyüttüler: öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı