Bolu Dağı tüneli'nde sürücünün müdahalesiyle yangın söndürüldü

Bolu Dağı tüneli'nde hafif ticari araçta yangın

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Olay sürücünün durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine müdahaleyle kontrol altına alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Y.S.N. idaresindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü aracı sağ şeride çekerek durdurdu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle hafif ticari araçta hasar meydana geldi; yangının çıkış nedeni ise yetkililerce araştırılıyor.

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU DAĞI TÜNELİ KESİMİNDE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.