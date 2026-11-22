Bafra'da kayıp 8 denizci için yeniden arama çağrısı

Samsun’un Bafra ilçesindeki aileler, 2 Eylül 2026'da Marmara Denizi Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan 8 denizci için arama ve kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

kazanın ve arama çalışmalarının seyrine ilişkin bilgiler:

Basın açıklamasını, kayıp denizcilerden Nidai Duman’ın yeğeni Selin Ağan Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yaptı. Ağan, Tuğberk İmamoğlu gemisinin 2 Eylül 2026 gece saatlerinde ALSU tanker gemisinin çarpması sonucu battığını, olayda toplam 10 mürettebatın bulunduğunu ve başlatılan çalışmalarda iki denizcinin naaşına ulaşıldığını belirtti.

Aileler, enkazın 720 metre derinlikte olduğunu ve yakınlarının naaşlarına ulaşmak için verdikleri mücadelenin çeşitli engeller ve açıklanmayan kararlarla karşılaştığını vurguladı. 2 Kasım tarihinde bölgeye gelen Mukavemet gemisinin ikinci kaptanının, Rahmi Temel'in naaşını enkazdan çıkardığını hatırlatarak bunun daha önce imkânsız sayılan derinlikte müdahale yapılabileceğini gösterdiğini ifade ettiler.

Ancak çalışmaların ailelere bilgi verilmeden durdurulduğu ve Silivri’deki kriz masasının kapatıldığı; 81 gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen yazılı cevapta çalışmaların "Makul bir kurtarma ümidi bulunmadığı" gerekçesiyle sonlandırıldığı bildirildiği aktarıldı.

ailelerin talepleri ve teknik sorular:

Açıklamada, arama ve çıkarma çalışmalarının sonlandırılmasına ilişkin teknik raporların kamuoyuyla paylaşılması, bağımsız uzmanlardan değerlendirme alınması ve derin deniz kurtarma imkânlarının yeniden araştırılması talepleri sıralandı. Aileler, ROV sistemleri ve özel donanımlı kurtarma gemilerinin neden değerlendirilmediğinin açıklanmasını istedi.

Ağan, devletin tüm imkânlarının seferber edilmesini ve kayıp denizcilerin naaşlarının ailelere teslim edilmesini talep ederek, "Biz imkânsız denilmesini değil, imkânların sonuna kadar kullanılmasını istiyoruz" dedi. Aileler, 8 denizcinin naaşı bulunup teslim edilene kadar demokratik ve hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

sonuç ve beklenti:

Ailelerin çağrısı, hem teknik adımların açıklanması hem de arama-kurtarma kapasitesinin yeniden değerlendirilmesi yönünde somut adımlar atılmasını hedefliyor. Bafra'daki açıklama, kayıpların akıbetine ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik talebini yineledi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, 2 EYLÜL 2026 TARİHİNDE MARMARA DENİZİ SİLİVRİ AÇIKLARINDA BATAN TUĞBERK İMAMOĞLU İSİMLİ GEMİDE KAYBOLAN 8 DENİZCİNİN YAKINLARI, ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARININ DURDURULMASINA TEPKİ GÖSTERDİ. BAFRA 15 TEMMUZ DEMOKRASI MEYDANI’NDA DÜZENLENEN BASIN AÇIKLAMASINDA AİLELER, ÇALIŞMALARIN YENİDEN BAŞLATILMASINI İSTEDİ.