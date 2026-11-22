olay ve ilk müdahale:

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Uskumruköy'de meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslan'ın bölgede gezdiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

katılımcı kurumların çalışması:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sarıyer zabıta ekipleri, iddiayı doğrulamak ve hayvanı tespit etmek için bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekiplerin kullandığı termal kamera ile de söz konusu hayvana ait görüntü elde edildiği belirtildi.

izleme ve tarama süreci:

Ekipler, görüntülerin değerlendirilmesi ve bölgenin taranması için koordineli çalışma yürütüyor; güvenlik önlemleri alınarak arama faaliyetleri devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE DİŞİ BİR ASLANIN BÖLGEDE GEZDİĞİ GÖRÜLDÜ.