olayın gelişimi:

Bugün saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi çevresinde meydana gelen olayda, dört arkadaş bisikletleriyle kırsal Deydinler Mahallesi'ne gitti. Grup içinden yabancı uyruklu Ahmet E. (13) ve Fadıl E. (11), diğerlerinden ayrılarak ormanlık alana ilerledi. Ormanlık alana varan iki çocuk yollarını kaybedince geri dönmeyi başaramadı.

aramaya müdahale ve kurtarma:

Çocuklardan haber alamayan ailelerin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deydinler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu iki çocuk ormanlık alanda üstleri çamur içinde ve soğuktan titrer halde bulundu; jandarma ekipleri çocuklara mont vererek ısıtmaya başladı.

sağlık kontrolü ve teslim:

Bulunan çocuklar daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane yetkililerinin bildirdiğine göre çocukların sağlık durumları iyi durumda. Kontroller ve işlemlerin ardından iki çocuk ailelerine teslim edildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİSİKLETLERİYLE GEZİNTİYE ÇIKAN VE KAYBOLAN 2 ÇOCUK, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU ORMANLIK ALANDA BULUNDU. ÜSTLERİ ÇAMUR İÇİNDE VE SOĞUKTAN ÜŞÜMÜŞ HALDE BULUNAN ÇOCUKLARA JANDARMA EKİPLERİ MONTLARINI VEREREK ISITTI.