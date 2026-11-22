Patnos'ta yol su birikintisinde otomobil ile kepçe çarpıştı

Kaza, Ağrı-Van kara yolu üzerinde Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinin bulunduğu noktada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JM 6815 plakalı otomobil ile bir kepçe çarpıştı.

Kaza anı ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan S.D., B.D. ve C.D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılardan durumu ağır olan S.D., hastanedeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavileri sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri detaylı şekilde araştırılıyor.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SU BİRİKEN YOLDA OTOMOBİL İLE KEPÇENİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.