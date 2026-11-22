Kütahya'nın belleğini tuvale işleyen Ahmet Yakupoğlu anıldı

Kütahya’da ressam, neyzen ve kültür insanı Ahmet Yakupoğlu, doğumunun 106'ncı yıl dönümünde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı. Etkinlikte konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Yakupoğlu'nun yalnızca bir sanatçı değil, kentin hafızasını koruyan bir rehber olduğunu vurguladı.

Sanatçının Kütahya'ya bakışı:

Rektör Kızıltoprak, Yakupoğlu'nun eserlerinde Kütahya'nın sokaklarını, çeşmelerini, konaklarını ve gündelik yaşamını hassasiyetle kayıt altına aldığını belirtti. Kızıltoprak, sanatçının şehrin tarih ve kültür değerlerini eserlerinin merkezine yerleştirdiğini ifade ederek, şehirlerin asıl zenginliğinin yer altı veya yer üstü kaynaklarından ziyade yetiştirdiği insanlarda ve kültürel değerlerde yattığını söyledi.

'Şehirleri şehir yapan yetiştirdiği insanlardır' diyen Kızıltoprak, Yakupoğlu'nun bir ressam olmanın ötesinde, toplumsal bir sorumluluk üstlendiğini; yaşadığı evde musiki icra edildiğini, Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve sohbetlerin devam ettiğini anlattı. Kızıltoprak, bu geleneklerin günümüzde de sürdüğünü sözlerine ekledi.

Somut mirasın korunmasına yaptığı katkılar:

Konuşmada, Yakupoğlu'nun dikkatli gözleriyle kentin yıkılmaya yüz tutmuş yapıları gündeme taşıdığı örnekler öne çıktı. Rektör Kızıltoprak, bunun en çarpıcı örneklerinden birinin Rüstem Paşa Medresesi olduğunu söyledi. Kızıltoprak, medresenin 1950'li yıllarda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve Yakupoğlu'nun o dönemde yapıyı tuvale aktararak kamuoyunun dikkatine sunduğunu belirtti.

Kızıltoprak, Yakupoğlu'nun eserleri sayesinde söz konusu yapıların restorasyon ve koruma planlarına alındığını; bugün medresenin ders, konferans ve etkinlik mekanına dönüşmesinde sanatçının katkısının bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, kente ait çok sayıda çeşme ve tarihi yapının da Yakupoğlu'nun çalışmalarıyla yeniden gündeme geldiği, bir kısmının restore edildiği ifade edildi.

Bu yaklaşımın önemine değinen rektör, sanatın estetik değerinin ötesinde bir hafıza inşa ettiğini ve fırça ile tuvalin geçmişi geleceğe bağlayan bir köprü işlevi gördüğünü belirtti. Yakupoğlu'nun çini, taş, toprak ve insan tasvirleriyle Kütahya'nın özgün dokusunu eserlerine aktardığını ifade etti.

Anma programının çağrısı ve sorumluluk vurgusu:

Kızıltoprak, anma programının yalnızca bir hatırlama töreni olmadığını, aynı zamanda şehrin kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğunu yeniden hatırlatan bir buluşma olduğunu söyledi. Rektör, 'Bir şehri yaşatmak, bir kültürü, bir inancı, bir medeniyeti yaşatmak; onun sanatçılarını, hafızasını ve emeğini unutmamaktan geçer' sözleriyle mirasın korunmasının önemini dile getirdi.

Program sırasında Rektör Kızıltoprak, Yakupoğlu'nun eserlerinin Kütahya sevgisini milli ve İslami bir ruhla yansıttığını, bu sevgiyi sanat, musiki, minyatür, tezhip ve sohbetlerle nesillere aktardığını belirtti. Kızıltoprak, sanatçının mirasının yaşatılması için kurumlar, sivil toplum ve vatandaşlar arasında ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını 'Kütahya'yı seven, Kütahya'yı yaşatır' ifadeleriyle sonlandıran Rektör, ilim, irfan, sanat, kültür ve musiki ile şehrin kayda geçirilmesinin korunmanın temel yolu olduğunu söyledi ve anma programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Ahmet Yakupoğlu'nu rahmet ve saygıyla andı.

REKTÖR SÜLEYMAN KIZILTOPRAK (SOLDA) VE BERABERİNDEKİLER