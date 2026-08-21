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Bağ evi tatili son buldu: firari hırsız Mudanya'da yakalandı

Bursa'da hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari M.Ş. Mudanya'daki bağ evi baskınında yakalandı; şüpheli, işlemler sonrası cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bağ evi tatili son buldu: firari hırsız Mudanya'da yakalandı

operasyon ve yakalama:

Bursa Emniyeti ekipleri, MERNİS kayıtlarında adres bilgisi bulunmayan ve hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (40)'nin il dışına çıkmadığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin Mudanya ilçesinde kayıtsız kaldığı bir bağ evinde saklandığı belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri tarafından bağ evine baskın yapıldı. Operasyonda firari şüpheli M.Ş. saklandığı yerde gözaltına alındı.

şüphelinin kayıtları ve işlemler:

Polisteki sorgusunda hakkında birden fazla dosya olduğu belirlenen şüphelinin, emniyet kayıtlarında 10 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Yakalanan M.Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve benzer vakaların önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BURSA’DA HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN 9 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE FİRARİ OLARAK...

BURSA’DA HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN 9 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE FİRARİ OLARAK ARANAN ŞAHIS, MUDANYA’DA SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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