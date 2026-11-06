Bağcılar'da 44 fidanla Karabağ zaferi ve şehitler anıldı

Törenin detayları:

Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü vesilesiyle Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlenen anma töreninde 44 günlük mücadeleyi simgeleyen 44 fidan dikildi. Programa Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, MHP Bağcılar İlçe Başkanı Emre Dağcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören, hem zaferin önemine vurgu yaptı hem de şehitlerin anısını yaşatmayı amaçlayan sembolik bir adım olarak planlandı. Parka dikilen fidanlar, tören sonrası sulanarak alana kalıcı bir iz bırakılması hedeflendi.

mesajlar ve vurgular:

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, törende yaptığı konuşmada 8 Kasım'ın milli irade, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti ve organizasyonu düzenleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile ekibine teşekkür etti. Aliyev, 'Bugün Azerbaycan halkı tarihine altın harfle yazılmış büyük zaferin 6. yıl dönümünü anıyor. 44 gün süren mücadelenin sonucunda Azerbaycan ordusu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde işgal edilen topraklarımızı özgürleştirmiştir' ifadelerini kullandı.

Aliyev ayrıca, dikecekleri 44 fidanın 'geçmişe vefa, geleceğe ümit' ifadesi taşıdığını vurguladı ve Türkiye ile dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, şehitlerin hatırasını canlı tutmanın ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin önemine değinerek, bugünkü fidan dikiminin hem anma hem de gelecek kuşaklara aktarılacak bir emanet olduğunu belirtti. Erdoğan, 'Burada dikeceğimiz her bir fidan; şehitlerimizin aziz hatıralarına duyduğumuz vefanın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimizin ve geleceğe olan umudumuzun bir nişanesi olacaktır' dedi.

eylem ve kapanış:

Konuşmaların ardından Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev ve beraberindeki askeri personel heyeti birlikte 44 fidanı toprakla buluşturdu ve fidanlara ilk can suyunu verdi. Tören, katılımcıların anma ve dayanışma duygularını pekiştiren bir atmosferde sona erdi.

Etkinlik, sembolik sayılarla güçlendirilen bir anma ritüeli olarak kayda geçti; dikilen fidanların zaman içinde büyümesiyle birlikte bu anının daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

Bağcılar'da Karabağ Şehitleri anısına 44 fidan dikildi