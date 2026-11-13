Vezirhan'da kontrolü kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

Kaza ayrıntıları:

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi İstasyon mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücünün kimliği Mehmet Ali N. (20) ve aracın plakası 11 ADE 305 olarak kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra sürücü hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından adli tahkikat başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

BİLECİK’TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 1 YARALI