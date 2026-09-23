Bağcılar'da kamyon kasasında çuvalların üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Olayın görüntülenmesi:

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi üzerinde saat 13.45'te kaydedilen görüntülerde, bir kamyonun kasasında çok sayıda çuval bulunduğu ve bu çuvalların üzerinde üç kişinin oturduğu görülüyor.

Kamyon hareket halindeyken gerçekleşen yolculukta, 3 kişi herhangi bir emniyet önlemi almadan, çuvalların üzerinde seyahat etti.

tehlikenin boyutları:

Görüntüler, yolculuğun olası risklerini açıkça ortaya koyuyor; yükün kayması, ani fren veya virajlarda dengenin bozulması sonucu kişilerin kasadan düşme tehlikesi bulunuyor. Söz konusu yolculukta güvenlik önlemi yoktu ve taşınan yük de ekstra bir risk faktörü oluşturuyordu.

sürücülerden gelen tepki:

O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydı yapan sürücüler ve çevredeki diğer kişiler, yolculuğun tehlikeli olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Görüntüler, trafikte yolcu ve yük güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatırken benzer davranışların ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Bağcılar'da kamyon üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada