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Halep havalimanı genişleme projesinin ilk aşaması hayata geçti

Halep Uluslararası Havalimanı'nda ilk genişletme çalışmaları başladı; amaç altyapı ve terminalleri yenileyerek yıllık kapasiteyi 2 milyonun üzerine taşımak.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Emre Koç

Halep havalimanı genişleme projesinin ilk aşaması hayata geçti

Çalışmalar resmen başladı

Suriye'de normalleşme sürecinin sürdüğü ortamda, Halep Uluslararası Havalimanı için planlanan geliştirme ve genişletme projesinin ilk etap çalışmaları başlatıldı. Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer El-Husri projeyi duyurarak, çalışmanın altyapı ve tesis yenilemelerini kapsadığını bildirdi.

Projenin kapsamı:

İlk aşamada öncelik, havalimanının altyapısının ve yolcu terminallerinin rehabilitasyonu ile teknik ve hizmet sistemlerinin yenilenmesine veriliyor. Ayrıca havalimanının kurumsal kimliğinin yenilenmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulanacak sonraki aşamalar için mühendislik ve operasyonel etütler yapılacak.

İşletme anlaşması ve hedefler:

Projeye, Suudi Arabistan merkezli 'Bin Davud' Grubu liderliğindeki Elaf Yatırım Fonu ile Sivil Havacılık Genel Otoritesi arasında imzalanan işletme ve geliştirme anlaşması çerçevesinde başlanıyor. Hedef, Halep'i yolcu taşımacılığı, kargo ve lojistik alanlarında bölgesel bir merkez haline getirerek ülkedeki ekonomik hareketliliğe ivme kazandırmak ve yıllık yolcu kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkarmaktır.

SURİYE&#039;DE HALEP ULUSLARARASI HAVALİMANI&#039;NIN YILLIK YOLCU KAPASİTESİNİ 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARMAYI...

SURİYE'DE HALEP ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN YILLIK YOLCU KAPASİTESİNİ 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLEYEN GELİŞTİRME VE GENİŞLETME PROJESİNİN İLK AŞAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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