Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu

operasyon raporu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen çalışmalarda önemli bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yetkililer, operasyonun hedefinin uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini sürdüren şebekeler olduğunu bildirdi.

operasyonun kapsamı:

Yapılan arama ve takip faaliyetleri sonucunda toplam 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet kaynakları, yürütülen çalışmaların şehir içi dağıtım zincirine yönelik olduğunu ve örgütlü ticarete karşı kesintisiz mücadele sürdürüldüğünü belirtti.

gözaltı ve yargılama süreci:

Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları ve tutuklanarak cezaevine teslim edildikleri bildirildi.

Emniyet birimleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında benzer operasyonların süreceğini, soruşturmaların ve olayla bağlantılı incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 29 KİLO 220 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.