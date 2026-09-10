Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor

Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. hafta'nda evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Seans, Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanın içeriği:
Çalışma, pas organizasyonuyla başladı ve oyuncuların dayanıklılık ile kuvvetini artırmaya yönelik hareketlerle devam etti. Teknik bölümün yönlendirmesiyle gerçekleştirilen taktik çalışmaların ardından idman, topla oyunla sona erdi.
Son hazırlık ve program:
Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıkları yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma öncesi son provasını gerçekleştirecek.
KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTASINDA EVİNDE OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
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