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Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor

Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde pas, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla Trabzonspor maçına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor

Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. hafta'nda evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Seans, Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, pas organizasyonuyla başladı ve oyuncuların dayanıklılık ile kuvvetini artırmaya yönelik hareketlerle devam etti. Teknik bölümün yönlendirmesiyle gerçekleştirilen taktik çalışmaların ardından idman, topla oyunla sona erdi.

Son hazırlık ve program:

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıkları yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma öncesi son provasını gerçekleştirecek.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTASINDA EVİNDE OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTASINDA EVİNDE OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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