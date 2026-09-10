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Bucak'ta virajı alamayan tır devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Bucak'ta, Denizli'den Antalya'ya giden 64 NE 711 plakalı tır virajı çıkarken devrildi; sürücü yaralandı, Antalya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bucak'ta virajı alamayan tır devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

bucak'ta tır devrildi:

Burdur'un Bucak ilçesinde, viraj çıkışında kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

Kaza, saat 13.30 sıralarında Isparta-Antalya D685 kara yolunun Karacaören-2 Barajı mevkiinde meydana geldi. Denizli'den Antalya istikametine seyir halinde olan 64 NE 711 plakalı tır, virajı çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen ambulansla Antalya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURDUR&#039;UN BUCAK İLÇESİNDE, TIRIN VİRAJ ÇIKIŞINDA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ...

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE, TIRIN VİRAJ ÇIKIŞINDA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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