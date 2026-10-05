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Bağcılar'da seyir halindeki takside çıkan motor yangını trafikte aksamalara yol açtı

Bağcılar Göztepe mevkiinde seyir halindeki bir takside motor yangını çıktı; itfaiye kısa sürede söndürdü, TEM Ankara istikametinde trafik etkilendi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağcılar'da seyir halindeki takside çıkan motor yangını trafikte aksamalara yol açtı

Bağcılar'da taksi motorunda yangın

Olay, saat 09.40 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Bağcılar Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Özcan S. idaresindeki taksinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden diğer sürücüler, uyarıda bulunarak durumu bildirdi.

Olayın gelişimi:

Yangını fark eden sürücü Özcan S., taksiyi emniyet şeridine çektikten sonra ilk müdahaleyi bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak alevlere müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiye müdahalesi ve trafik:

Söndürme çalışmalarının ardından taksinin motor kısmı ve ön tarafının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir süre yoğun araç kuyruğu oluştu. Yanan taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri araştırma başlattı; yangının çıkış nedeni ise yapılan ilk incelemede henüz belirlenemedi.

TEM otoyolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

TEM otoyolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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