Sanayinin öncü ismi Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Vefat ve taziye

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Zorlu Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, Denizlili iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberi, iş dünyası ve sanayi camiasında derin üzüntü yarattı. Holding yetkilileri merhuma ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Sanayiye katkıları ve mirası:

1953 yılında Babadağ’da temelleri atılan Zorlu Grubu’nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan Ahmet Nazif Zorlu, grubun uluslararası ölçekte büyümesine öncülük etti. Yaşamı boyunca gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağladı. Eğitim ile kültür-sanat alanındaki çalışmaları da toplumsal gelişime destek veren diğer boyutları oluşturdu.

Vasiyet, cenaze düzeni ve duyuru:

Zorlu Holding’den yapılan duyuruya göre, merhumun cenazesi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek. Merhumun vasiyeti doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi isteniyor; arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları önemle rica edildi.

Ahmet Nazif Zorlu’nun "Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem" sözleri, çalışma ve üretime verdiği değerin özeti olarak holding tarafından vurgulandı. Holding yetkilileri, merhumu saygı, minnet ve özlemle anacaklarını belirtti ve bıraktığı mirasın kurum bünyesinde yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

AHMET NAZİF ZORLU