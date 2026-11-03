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Kuyumcunun uyanıklığı sayesinde yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu

İskenderun'da kuyumcu Hüseyin Fırat, telefonu yönlendirmesiyle altınlarını hesaba yatırmak istenen F.Y.'yi durdurarak polisi aradı ve dolandırılmasını önledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:43

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 00:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuyumcunun uyanıklığı sayesinde yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu

olayın gelişimi:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşen olayda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı kadın F.Y.'yi arayarak altınlarını bozdurmasını ve verilen hesaba yatırmasını istedi.

Altınlarını bozdurmak için cadde üzerindeki kuyumcuya gelen kadın, bozdurma işlemi sırasında sürekli telefonla konuştu. Kuyumcu Hüseyin Fırat, kadının telefon konuşmalarındaki yönlendirmeleri fark etti ve bozdurulan paranın yatırılacağı hesap bilgileriyle kadının oğlunun hesabı arasında tutarsızlık olduğunu görünce duruma şüpheyle yaklaştı.

kuyumcunun müdahalesi ve polis çağrısı:

Hüseyin Fırat şüphelenip olayı polise bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen emniyet ekipleri müdahale ederek, kadının dolandırılmasını son anda engelledi.

Olay anı ve kuyumcunun dikkati sayesinde polisle birlikte kadının kurtarılması, kuyumcanın güvenlik kamerasına yansıdı.

olayın önemi ve uyarı:

Yaşanan olay, kamu görevlisi kılığındaki dolandırıcıların telefonla yönlendirme yöntemine karşı dikkatli olunması gerektiğini gösterdi. Şehit Pamir Caddesi'ndeki kuyumcunun zamanında müdahalesi, olası bir mağduriyeti önledi ve yetkililerin hızlı müdahalesi ile sonuçlandı.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARIN...

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARIN YÖNLENDİRMESİYLE ALTINLARINI BOZDURUP VERİLEN HESABA PARA GÖNDERMEK İSTEYEN YAŞLI KADIN, KUYUMCUNUN DİKKATİ SAYESİNDE DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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