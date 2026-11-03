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Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kilis'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

kaza yerinde durum:

Kilis'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

çarpışmanın ayrıntıları:

Kaza, Y.S.İ. idaresindeki 79 DZ 709 plakalı motosiklet ile S.E.D. yönetimindeki 79 EJ 777 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

ilk müdahale ve hastane:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve sürücü daha sonra Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapıyor ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 AĞIR YARALI

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 AĞIR YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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