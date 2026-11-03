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Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

02.11.2026'de Diyarbakır Bağlar Oğlaklı Kavşağı'nda tüp yüklü kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki çocuk öldü, 12 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

02.11.2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mardin yolu Oğlaklı Kavşağı’nda, tüp yüklü bir kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edilmiş; sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastanelere nakillerini sağlamıştır.

Can kaybı ve yaralıların durumu:

Kazada iki çocuk hayatını kaybetmiş; 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların ilimizdeki hastanelerde tedavileri devam etmektedir.

Valilik açıklamasında, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinin iletildiği; kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DİYARBAKIR’DA TÜP YÜKLÜ KAMYON İLE İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

DİYARBAKIR’DA TÜP YÜKLÜ KAMYON İLE İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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