Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

02.11.2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mardin yolu Oğlaklı Kavşağı’nda, tüp yüklü bir kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edilmiş; sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastanelere nakillerini sağlamıştır.

Can kaybı ve yaralıların durumu:

Kazada iki çocuk hayatını kaybetmiş; 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların ilimizdeki hastanelerde tedavileri devam etmektedir.

Valilik açıklamasında, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinin iletildiği; kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DİYARBAKIR’DA TÜP YÜKLÜ KAMYON İLE İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 12 YARALI