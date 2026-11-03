Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Esenyurt'ta yağış sonrası cadde çöktü

İstanbul Esenyurt'ta aniden bastıran yağışın ardından Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Ahmet Arif Caddesi üzerinde yol çökmesi meydana geldi. Olay sırasında yolda ilerleyen bir sürücü, zemindeki çukuru fark edemeyerek otomobiliyle birlikte açılan çukura düştü.

Çukurun oluşumu ve müdahale:

Çökme yağışın hemen ardından oluşurken, olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ayrıca itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla çukura düşen ticari taksi kurtarıldı. Otomobilde maddi hasar oluştu; ekiplerden alınan bilgiye göre olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Yağışın devam etmesiyle çukurun zaman içinde genişlediği gözlendi. Ekipler, bölge çevresine güvenlik şeridi çekerek yayalar ve sürücüler için önlem aldı. Cadde üzerindeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, belediye ve ilgili birimler çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, benzer altyapı sorunlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve zarar gören yol kısmının onarımı için gerekli incelemelerin başlatıldığını bildiriyor.

Esenyurt’ta yağmur sonrası yol çöktü: Taksi çukura böyle düştü