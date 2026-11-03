Dolar 49,9720 +0,08%
Euro 55,9264 +0,37%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.357,46 +1,49%
EUR/USD 1,1191 +0,22%
Brent Petrol 104,19 -8,15%
--°

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Esenyurt'ta aniden bastıran yağış sonrası Ahmet Arif Caddesi'nde yol çöktü; çukura düşen ticari taksi itfaiye ve belediye ekipleriyle çıkarıldı, yaralı yok.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Esenyurt'ta yağış sonrası cadde çöktü

İstanbul Esenyurt'ta aniden bastıran yağışın ardından Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Ahmet Arif Caddesi üzerinde yol çökmesi meydana geldi. Olay sırasında yolda ilerleyen bir sürücü, zemindeki çukuru fark edemeyerek otomobiliyle birlikte açılan çukura düştü.

Çukurun oluşumu ve müdahale:

Çökme yağışın hemen ardından oluşurken, olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ayrıca itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla çukura düşen ticari taksi kurtarıldı. Otomobilde maddi hasar oluştu; ekiplerden alınan bilgiye göre olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Yağışın devam etmesiyle çukurun zaman içinde genişlediği gözlendi. Ekipler, bölge çevresine güvenlik şeridi çekerek yayalar ve sürücüler için önlem aldı. Cadde üzerindeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, belediye ve ilgili birimler çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, benzer altyapı sorunlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve zarar gören yol kısmının onarımı için gerekli incelemelerin başlatıldığını bildiriyor.

Esenyurt’ta yağmur sonrası yol çöktü: Taksi çukura böyle düştü

Esenyurt’ta yağmur sonrası yol çöktü: Taksi çukura böyle düştü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12...
images

Kuyumcunun uyanıklığı sayesinde yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu
images

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sosyal medyada bilet ticaretine operasyon: 9 kişi g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Sanayinin öncü ismi Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Kuyumcunun uyanıklığı sayesinde yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı