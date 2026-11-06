Bağcılarlı bilek güreşçileri dünya şampiyonasından üç madalyayla döndü

Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Bağcılar Belediyesi sporcuları dikkat çeken bir başarıya imza attı. Zorlu müsabakalarda yarışan sporcular, sadece madalya kazanmakla kalmadı; aynı zamanda milli takıma girme hedefi için de ter döktü.

Müsabakada elde edilen dereceler:

Akın Demir engelliler kategorisinde mücadele etti ve sağ kol dalında dünya ikincisi oldu. Bu sonuç, Demir’in uluslararası arenadaki yerini pekiştirdi.

Erkan Damar ise Grand Master kategorisinde hem sağ hem sol kolda kürsüye çıktı: sağ kolda dünya ikinciliği, sol kolda dünya üçüncülüğü elde etti. Bu performans, Bağcılarlı sporcuların farklı yaş gruplarında da başarı gösterdiğini ortaya koydu.

Belediye ve kutlama:

Başarıyı değerlendiren Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, sporcuları tebrik ederek şu sözleri paylaştı: "Hindistan’da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden ve bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımız kutluyorum". Yıldız’ın açıklaması, yerel yönetimin spora verdiği desteğin ve sporcuların uluslararası arenadaki temsilinin altını çizdi.

Bağcılar Belediyesi sporcularının Yeni Delhi’den getirdiği üç madalya, ilçenin spor çalışmalarının somut bir göstergesi oldu. Organizasyondaki performans, önümüzdeki dönemlerde milli takım kadrolarında değerlendirilme şansını da güçlendirdi.

HİNDİSTAN'DA DÜZENLENEN 2026 DÜNYA BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONASI'NDA BAĞCILARLI SPORCULARDAN ENGELLİLER KATEGORİSİNDE YARIŞAN AKIN DEMİR (SOLDA) SAĞ KOL KATEGORİSİNDE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU