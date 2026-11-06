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bayburt’ta 4. kamu spor oyunları grup heyecanı başladı

4. Kamu Spor Oyunları grup müsabakaları Bayburt’ta sürüyor; 18 Karadeniz ilinden gelen 60 takım voleybol ve masa tenisinde İzmir'deki Türkiye finallerine aday.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

bayburt’ta 4. kamu spor oyunları grup heyecanı başladı

bayburt'ın ev sahipliğinde bölgesel mücadeleler devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları voleybol ve masa tenisi grup müsabakaları, 18 Karadeniz ilinden gelen 60 takımın katılımıyla Bayburt’ta gerçekleştiriliyor. Organizasyon, 5-11 Kasım tarihleri arasında sürüyor ve takımlar, derece elde ederek bir üst aşama olan Türkiye finallerine ulaşmayı hedefliyor.

organizasyon detayları:

Voleybolda erkekler kategorisinde 20, kadınlar kategorisinde 14 takım mücadele ediyor. Masa tenisinde ise erkeklerde 18, kadınlarda 8 takım kısa sürecek grup etabında karşılaşıyor. Grup müsabakalarında öne çıkan ekipler, bir sonraki safhada İzmirde düzenlenecek Türkiye finallerinde ilini temsil etme hakkı kazanacak.

vali eldivan'ın desteği ve takım moralleri:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, organizasyon öncesinde kenti temsil edecek Bayburt Valiliği erkek ve kadın voleybol takımları ile erkek masa tenisi takımını makamında kabul etti. Eldivan, sporcularla sohbet ederek başarı diledi ve müsabakalar öncesi moral verdi; bu kabul, ekiplerin motivasyonunu güçlendirmeyi amaçladı.

Yerel ev sahipliği, hem sporculara rekabet imkânı sunuyor hem de Karadeniz bölgesi kamu kurumları arasındaki sportif iletişimi artırıyor. Turnuva sonuçları, grup etabını geçen takımlar için İzmir'de oynanacak Türkiye finallerine giden yolun anahtarını oluşturuyor.

4. KAMU SPOR OYUNLARI BAYBURT’TA DÜZENLENİYOR

4. KAMU SPOR OYUNLARI BAYBURT’TA DÜZENLENİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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