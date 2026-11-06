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Bayburt’ta dart il birinciliğinde okullar kupalar için yarıştı

Bayburt’ta düzenlenen okul sporları dart il birinciliğinde yıldız ve genç kategorilerinin kazananları belirlendi; okullara kupa ve madalya verildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayburt’ta dart il birinciliğinde okullar kupalar için yarıştı

müsabakanın genel görünümü:

Bayburt’ta Okul Sporları programı kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği müsabakaları kapalı spor salonunda tamamlandı. Okul takımları yıldızlar ve gençler kategorilerinde madalya ve kupa elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

yıldızlar kategorisi sonuçları:

Yıldız kızlar kategorisinde birinciliği 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu elde etti. İkinciliği Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu, üçüncülüğü Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu, dördüncülüğü ise Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu aldı.

Yıldız erkeklerde ise sıralama şu şekilde gerçekleşti: birinci Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu, ikinci Maden Ortaokulu, üçüncü Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu ve dördüncü Kalecik İmam Hatip Ortaokulu oldu.

gençler kategorisi sonuçları:

Genç kızlarda birinciliği Milli İrade Anadolu Lisesi kazandı. Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ikinci, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Genç erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkan okul Bayburt Fen Lisesi oldu; Bayburt Lisesi ikinci, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

ödül töreni ve kapanış:

Müsabakaların ardından dereceye giren okullar ve öğrenciler tebrik edildi; başarılı takımlara kupa ve madalyalar takdim edildi. Etkinlik, öğrenciler arasındaki rekabetin ve sporcu iletişiminin güçlenmesine katkı sağladı.

BAYBURT’TA OKUL SPORLARI DART İL BİRİNCİLİĞİ TAMAMLANDI

BAYBURT’TA OKUL SPORLARI DART İL BİRİNCİLİĞİ TAMAMLANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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