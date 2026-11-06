Eskişehir'de gençler grekoromen ve serbest stil güreşinde il birinciliği tamamlandı

Okul sporları güreş il birinciliği tamamlandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Erkek Grekoromen ve Serbest Stil Güreş İl Birinciliği müsabakaları, Şehit Anıl Gül Spor Salonu Güreş Antrenman Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona katılan öğrenci sporcular, okullarını ve kendi derecelerini yükseltmek amacıyla kıyasıya mücadele etti.

müsabakaların akışı ve düzeni:

Turnuva, grekoromen ve serbest stil olmak üzere iki ana disiplinde yapıldı. Müsabakalar antrenman salonunda planlandığı şekilde sürdü; sporcu güvenliği, hakem yönetimi ve yarışma takvimi GSB tarafından koordine edildi. Organizasyon, genç sporcuların rekabet etmesine ve tecrübe kazanmasına olanak sağlayacak biçimde düzenlendi.

katılımcılar ve genel değerlendirme:

Etkinlikte farklı okullardan gelen öğrenciler, çeşitli sıkletlerde ter döktü ve dereceye girebilmek için performans sergiledi. Eskişehir GSB, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve gençlerin sportif gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Turnuva, il içindeki okul sporları takviminin önemli bir ayağını oluşturdu; genç güreşçilerin tecrübe kazanması, hakem ve antrenör gözlemleri ile gelecek planlamalarına katkı sağlaması açısından değerlendirildi. Organizasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından katılımcılar ve yetkililer sonraki adımlar için görüş alışverişinde bulundu.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (GSB) TARAFINDAN DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇLER A-B ERKEK GREKOROMEN VE SERBEST STİL GÜREŞ İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.