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Mangal arasında güven bulan yavru kirpi elinden yemek yedi

Bolu Paşaköy'de mangal yapan Ayfer Tüfekci, bahçede bulduğu yavru kirpiyi mangaldaki tavuk kanadıyla elinden besledi; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mangal arasında güven bulan yavru kirpi elinden yemek yedi

Bahçede beklenmedik misafir:

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde evinin bahçesinde mangal yapan Ayfer Tüfekci, çimlerin üzerinde yavru bir kirpi fark etti. Mangalda bulunan tavuk kanadını alıp kirpiye uzatan Tüfekci'nin hareketi, hayvanın çekinmeden yaklaşmasına yol açtı.

Yavru kirpinin tepkisi:

Yavru kirpi, Tüfekci'nin elinden verdiği tavuk kanadını tereddüt etmeden yemeye başladı. Kirpinin insana karşı gösterdiği güven ve sakin davranışı, izleyenlerin ilgisini çekti; Tüfekci hayvanı eline alarak beslemeye devam etti.

Görüntü kaydı ve mahalle yorumu:

Söz konusu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta kirpinin doğal davranışları ve vatandaşın dikkatli yaklaşımı görülebiliyor; olay mahalle sakinleri arasında hoş anlara neden oldu.

BOLU’DA BAHÇESİNDE MANGAL YAPAN VATANDAŞ, ÇİMLERİN ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜ YAVRU KİRPİYİ TAVUK KANADIYLA...

BOLU’DA BAHÇESİNDE MANGAL YAPAN VATANDAŞ, ÇİMLERİN ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜ YAVRU KİRPİYİ TAVUK KANADIYLA BESLEDİ. KİRPİNİN VATANDAŞIN ELİNDEN ÇEKİNMEDEN YEMEK YEMESİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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