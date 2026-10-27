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Bahçede korkusuz dolaşan sincap Bingöl'de ilgi odağı oldu

Bingöl'de bir evin bahçesinde görülen sincap, insanlardan kaçmadan rahatça dolaşıp yiyecek aradı; sakin halleri çevredekilerin dikkatini çekti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bahçede korkusuz dolaşan sincap Bingöl'de ilgi odağı oldu

Bingöl'de bahçeyi keşfeden sincap

Bingöl'ün bir evinin bahçesinde görüntülenen sincap, insanlardan çekinmeden dolaşmasıyla görenlerin ilgisini çekti. Kayıtlarda sincap, insanların yakınında olsa da panik yapmadan hareket ediyor, ara sıra durup çevresini kontrol ederek yiyecek arıyordu.

davranışları ve tepkisi:

Görüntülerde sincapın hareketleri sakin ve dikkatli olarak değerlendirildi. İnsanların bulunduğu ortamda kısa mesafeler içinde dolaşması, kaçma davranışı göstermemesi ve yiyecek arama odaklı hareket etmesi dikkat çekti. Bu davranışlar, hayvanın çevreye alışık olduğuna veya geçici bir merakla bahçeye indiğine işaret ediyor.

yerleşim alanları ve doğal yaşam ilişkisi:

Olay, doğal yaşamın yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de sürdüğünü gösteriyor. Bahçeye gelen sincap gibi türler, insan varlığına rağmen yaşam alanlarını zaman zaman paylaşabiliyor; bu durum hem yerel ekosistemin çeşitliliğini hem de insanların çevresel farkındalığını hatırlatıyor. Sincabın bahçedeki bu sakin tavırları, mahalle sakinleri tarafından ilgiyle izlendi ve kayda alındı.

Bingöl&#039;de sincabın bahçede dolaştığı anlar görüntülendi

Bingöl'de sincabın bahçede dolaştığı anlar görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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