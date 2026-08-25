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Bahçeli Ahlat'ta vatandaşlarla buluştu, programını Van Gölü kıyısında sürdürdü

Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümünde Ahlat'ta vatandaş ve parti üyeleriyle buluştu; Van Gölü kıyısında dinlendi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bahçeli Ahlat'ta vatandaşlarla buluştu, programını Van Gölü kıyısında sürdürdü

Ahlat'taki buluşma:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı bildirilen Bahçeli, ilçedeki yoğun programını sürdürüyor.

Karşılamada samimi sohbetler ve yerel değerlendirmeler öne çıktı. Bahçeli, katılımcılarla Ahlat'taki etkinliklerin seyri ve ilçenin gelişmeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

otelde sohbet ve dinlenme:

Günün programı içinde kısa süreli dinlenme imkânı bulan Bahçeli, Van Gölü kıyısında yer alan Ahlat Uygulama Otelinde vatandaşlarla ve MHP teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Otelin tarihi atmosferi ve göl manzarası eşliğinde gerçekleşen buluşma, programın daha samimi bir bölümünü oluşturdu.

gelecek program ve ayrılış:

Bahçeli, Ahlat'taki temaslarını takip ederken geceyi ilçedeki köşkünde geçirecek. Kaynakta verilen bilgiye göre, Bahçeli yarın sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Muş'un Malazgirt ilçesindeki programa katılmak üzere ilçeden ayrılacak.

MHP Lideri Bahçeli, Ahlat&#039;ta partililer ve vatandaşlarla buluştu

MHP Lideri Bahçeli, Ahlat'ta partililer ve vatandaşlarla buluştu

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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