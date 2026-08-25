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Asansörü durduran omuz: Şehreküstü'nde çocukların yol açtığı arıza ortaya çıktı

Şehreküstü BursaRay asansöründe mahsur kalan iki çocuğun kamerada asansöre omuz atarak arıza çıkardığı ve yaklaşık bir saatte kurtarıldığı açıklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Asansörü durduran omuz: Şehreküstü'nde çocukların yol açtığı arıza ortaya çıktı

Olay ve kurtarma:

Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü BursaRay İstasyonu'nda asansörde meydana gelen arıza sonucu iki çocuk mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından asansörün kapısını kırarak çocukları bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, ekiplerin müdahalesinin ardından çocukların bekleyen ailelerine sarıldığı bildirildi.

Görüntülerin ve teknik incelemenin sonuçları:

İstasyonun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocukların asansöre bindikten sonra içerden birinin kapıya omuz attığı görülüyor. BURULAŞ ekiplerinin yaptığı teknik incelemede, asansördeki hasarın bir arızadan değil, fiziksel müdahale ve temas sonucu oluştuğu tespit edildi.

Soruşturma ve kamu uyarısı:

Görüntülerin incelenmesiyle asansöre zarar veren kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilenler hakkında, kamu malına verilen zararın karşılanması amacıyla gerekli adli ve hukuki işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada yolculardan toplu ulaşım tesisleri ve ortak kullanım alanlarını özenle kullanmaları, kamu malına zarar verecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Açıklamada, kamuya ait tesis ve ekipmanlara verilen zararların sadece maddi kayba yol açmadığı, aynı zamanda diğer yolcuların hizmetten yararlanmasını da olumsuz etkilediği vurgulandı.

BURSA’DA ŞEHREKÜSTÜ BURSARAY İSTASYONU’NDA BULUNAN ASANSÖRDE MEYDANA GELEN ARIZANIN, SEBEBİ ORTAYA...

BURSA’DA ŞEHREKÜSTÜ BURSARAY İSTASYONU’NDA BULUNAN ASANSÖRDE MEYDANA GELEN ARIZANIN, SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI. 2 GENCİN İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDIĞI OLAYDA GENÇLERİN OMUZ ATARAK ASANSÖRÜ DURDURDUKLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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