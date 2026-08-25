Ödeme beklerken otelden ayrılmıyorlar: Termal'de personel direnişi

Çalışanların iddiası ve otelde kalan direniş:

Yalova’nın Termal ilçesinde faaliyet gösteren Grand Termal Yalova Resort Hotel & SPAda çalışanlar, aylardır maaş ve tazminatlarını alamadıklarını belirterek otelden ayrılmama kararı aldı. Tesisin faaliyetlerinin sona ermesinin ardından bazı personel, hakları ödenene dek kendilerine tahsis edilen konaklama birimlerinden ayrılmayacaklarını söylüyor.

Çalışanlar, kendilerine ödeneceği söylenen maaş ve tazminatlar için borçlandıklarını ve finansal açıdan zor duruma düştüklerini aktardı. Ödeme tarihleri konusunda verilen sözlerin tutulmaması ve sonrasında iletişim kurulmasının güçleşmesi de personelin tepkisini artırdı.

Çalışanların talepleri ve yaşanan koşullar:

Otelde kalanlardan Nurşen Kandil yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı: "Grand Termal Yalova Otel’de çalışmaktayım. Otel kapatıldı ve maaşlarımız ödenmedi. Bize otelde tahsis edilen yerlerden çıkmamız isteniyor. Ama biz maaşlarımızı almadan otelden ayrılmıyoruz."

Kandil ayrıca tesis içinde elektrik, su ve doğal gaz bulunmadığını, yemek sağlanmadığını ve "hiçbir temel ihtiyacımızı göremiyoruz" diyerek basın ve devlet yetkililerinden yardım talep etti.

Personel, son maaş ve tazminat ödemelerinin belirtilen tarihlerde yapılmadığını; bu nedenle ekonomik sıkıntılarının derinleştiğini vurguluyor. Bir kısmı, hakları ödenene kadar otelde kalacaklarını yineliyor; diğer çalışanların haklarının ne zaman sağlanacağına dair ise henüz net bir açıklama yok.

Bakanlık denetimi ve belge iptali:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın CİMER başvurusuna verdiği yanıta göre, Bakanlık Kontrolörlüğü tarafından yapılan denetimde tesiste çok sayıda eksiklik tespit edildi. Raporda, denetimlerin 19-21 ve 23-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiği ve bulguların 23 Haziran 2026 tarihli CİMER yanıtında açıklandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından aktarılan tespitler arasında müşteri odalarında böcek bulunması, odaların temizlik ve hijyen şartlarının yetersiz olması, yemek hazırlama ve sunumda hijyen kurallarına uyulmaması ile birlikte tesis kapasitesine göre personel sayısının yetersiz olduğu, yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler bulunduğu yer aldı. Ayrıca bazı konukların kimlik kayıtlarının ilgili makamlara bildirilmediği ve elektrik panoları ile şalterlerin çocukların erişimine açık olduğu yönünde bulgular bildirildi.

Bakanlık değerlendirmesinde, tesisin fiziki kusurlarının, temizlik ve bakım yetersizliklerinin ile hijyen uygulamalarındaki eksikliklerin bir bütün olarak değerlendirildiği; bu nedenlerle tesisin belgelendirmeye esas niteliklerini kaybettiği ve sonucu olarak Turizm İşletmesi Belgesi’nin iptal edildiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca can ve mal güvenliğine ilişkin tespitleri ilgili belediyeye ilettiğini bildirdi.

İlerleyen süreç ve belirsizlik:

Turizm İşletmesi Belgesi’nin iptali tesisin geleceğini belirsiz hale getirirken, çalışanların maaş, tazminat ve diğer işçilik alacaklarına ilişkin mağduriyeti devam ediyor. Bazı personel alacakları ödenene dek tesiste kalacağını vurgularken, hakların ne zaman karşılanacağına dair resmi bir sonuç şu ana dek açıklanmadı.

Konuyla ilgili resmi makamların ve otel yönetiminin atacağı adımlar, hem çalışanların haklarının ödenmesi hem de tesisin hukuki ve idari durumunun netleşmesi açısından belirleyici olacak.

YALOVA'NIN TERMAL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GRAND TERMAL OTEL