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Bahçelievler’de 10 kasım: genç seslerle Atatürk anıldı

Bahçelievler Hükümet Konağı ve Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10 Kasım töreninde protokol, sivil toplum ve öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bahçelievler’de 10 kasım: genç seslerle Atatürk anıldı

Bahçelievler'de 10 Kasım anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde düzenlenen anma programı, Bahçelievler Hükümet Konağı'nda başladı. Tören, saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Etkinliğe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

törenin akışı:

Bahçelievler Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na yapılan çelenk sunumuyla başlayan anma programı, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programın başlangıcındaki resmi törensellik ile kültürel etkinlikler arasındaki geçiş, anma gününün hem saygı hem de anlama yönünü öne çıkardı.

öğrencilerin katkısı:

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve bıraktığı mirası hatırlatan sunumlar gerçekleştirdi. Öğrenci korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ve inkılaplarını yansıtan özel bir sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

belediye başkanının mesajı:

Dr. Hakan Bahadır, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Aziz hatırası daima yaşayacak; bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır.

BAHÇELİEVLER NURETTİN TOPÇU KÜLTÜR MERKEZİ&#039;NDE ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA ANMA PROGRAMI...

BAHÇELİEVLER NURETTİN TOPÇU KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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