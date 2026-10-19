Ozan Tufan: doğru anda sahadaydım ve gol geldi

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’un Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Ozan Tufan, maç sonu duygularını ve takımın performansını değerlendirdi. Ozan, müsabakanın zor geçtiğini, maça iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmanın bekledikleri gibi yoğun olduğunu belirtti: "Gerçekten zor bir mücadele idi. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Çok pozisyon da verdik, bunların üzerine çalışacağız."

kırılma anı ve gol:

Ozan, taraftar önünde üç puanı almanın kendileri için en önemli hedef olduğunu söyleyerek golün kişisel ve takım açısından değerini vurguladı. "Benim bu maçta gol atmam beni ayrıca mutlu etti... Benim kırılma anında attığım golden dolayı ayrıca çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş’a karşı kariyerinde en fazla gol attığı yönündeki yorumlara da değinen oyuncu, "6 gol oldu sanırım. Gerçekten tesadüf gibi. Bugün de doğru anda doğru yerde oldum ve gol geldi. Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı tabii" diyerek açıklama yaptı.

orta saha dinamizmi ve yorgunluk:

Hafta içinde suni çimde oynanan maçın etkisiyle bazı oyuncularda yorgunluk olduğunu aktaran Ozan, takımın normalde yüksek pres ve şiddetle oyunu tercih ettiğini ancak bu maçta daha çok karşılama ve bekleme üzerine geçildiğini anlattı. Orta sahadaki katkılara dikkat çekerek Fabinho’nun tecrübesi ve karakteriyle ekibe büyük destek verdiğini, takımı ayakta tutan oyunculardan biri olduğunu söyledi. Ozan ayrıca, "Gerçekten büyük bir emek veriyoruz. Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" diyerek toplu performansın önemine vurgu yaptı.

TRABZONSPOR’UN BEŞİKTAŞ’I 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA BORDO-MAVİLİLERİN İLK GOLÜNÜ KAYDEDEN OZAN TUFAN, GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLU OLDUKLARINI BELİRTEREK TAKIM OLARAK BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ.