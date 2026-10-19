Dolar 49,5672 +0,12%
Euro 55,5782 -0,13%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.629,94 -0,50%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 109,21 -0,59%
--°

Ozan Tufan: doğru anda sahadaydım ve gol geldi

Trabzonspor’un Beşiktaş karşısında 2-0 kazandığı maçta ilk golü atan Ozan Tufan, galibiyeti, takımın özverili çalışmasını ve Fabinho’nun katkısını değerlendirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 23:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Ozan Tufan: doğru anda sahadaydım ve gol geldi

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’un Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Ozan Tufan, maç sonu duygularını ve takımın performansını değerlendirdi. Ozan, müsabakanın zor geçtiğini, maça iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmanın bekledikleri gibi yoğun olduğunu belirtti: "Gerçekten zor bir mücadele idi. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Çok pozisyon da verdik, bunların üzerine çalışacağız."

kırılma anı ve gol:

Ozan, taraftar önünde üç puanı almanın kendileri için en önemli hedef olduğunu söyleyerek golün kişisel ve takım açısından değerini vurguladı. "Benim bu maçta gol atmam beni ayrıca mutlu etti... Benim kırılma anında attığım golden dolayı ayrıca çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş’a karşı kariyerinde en fazla gol attığı yönündeki yorumlara da değinen oyuncu, "6 gol oldu sanırım. Gerçekten tesadüf gibi. Bugün de doğru anda doğru yerde oldum ve gol geldi. Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı tabii" diyerek açıklama yaptı.

orta saha dinamizmi ve yorgunluk:

Hafta içinde suni çimde oynanan maçın etkisiyle bazı oyuncularda yorgunluk olduğunu aktaran Ozan, takımın normalde yüksek pres ve şiddetle oyunu tercih ettiğini ancak bu maçta daha çok karşılama ve bekleme üzerine geçildiğini anlattı. Orta sahadaki katkılara dikkat çekerek Fabinho’nun tecrübesi ve karakteriyle ekibe büyük destek verdiğini, takımı ayakta tutan oyunculardan biri olduğunu söyledi. Ozan ayrıca, "Gerçekten büyük bir emek veriyoruz. Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" diyerek toplu performansın önemine vurgu yaptı.

TRABZONSPOR’UN BEŞİKTAŞ’I 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA BORDO-MAVİLİLERİN İLK GOLÜNÜ KAYDEDEN...

TRABZONSPOR’UN BEŞİKTAŞ’I 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA BORDO-MAVİLİLERİN İLK GOLÜNÜ KAYDEDEN OZAN TUFAN, GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLU OLDUKLARINI BELİRTEREK TAKIM OLARAK BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtaliano çözüm bekliyor: deplasmandaki konsantrasyon sorunu takımı zorluyor
images

reis: sahada aile gibi mücadele eden bir takım vardı
images

Onana: taraftara layık bir sezon için adımlarımız sağlam
images

Trabzonspor'un zorlu sınavı: Nwaiwu adım adım şampiyonluğa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akdağ'da sel yayla yolunu parçalayarak ulaşımı tehlikeye attı

Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü

Tatvan'da eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, dijital materyaller ele geçirildi

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi