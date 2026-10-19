Onana: taraftara layık bir sezon için adımlarımız sağlam

Onana'dan maç sonrası değerlendirme:

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından kaleci Andre Onana takımın performansını değerlendirdi. Onana, karşılaşma için "İyi bir takıma karşı harika bir maç yaptık. Pek çok da şans bulduk aslında ama bazılarını yapabildik, bazılarını da yapamadık" ifadelerini kullandı ve bu sonucun ekibin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

takımın gelişimi ve sorumlulukları:

Onana, sahada gözlemlenen gelişimin tesadüf olmadığını belirterek, ekibin düzenli olarak ilerlediğini söyledi. "Aslında bizim için bu bugün önemli de bir adım oldu. Doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum" diyen Onana, takımın bireysel değil kolektif bir sorumlulukla hareket ettiğini vurguladı.

taraftar ve sezon hedefi:

Günlük çalışmaların ve takımın birlikteliğinin sezon sonu hedeflerine ulaşmada belirleyici olacağını öne süren Onana, taraftara duyulan sorumluluğun altını çizdi. "Hepimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Burada taraftarlarımızın önünde bu sorumluluğumuzun farkında olarak, bilerek de performans sergiliyoruz. Biz bu şekilde çalışmaya devam edip sezon sonu ne olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle hem beklentiyi hem de kararlılığı dile getirdi. Onana, Trabzon halkına güzel bir başarı armağan edilebileceğine inandığını da ekledi.

TRABZONSPOR’UN KALECİSİ ANDRE ONANA, BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNİN ARDINDAN TAKIM OLARAK DOĞRU YÖNDE İLERLEDİKLERİNİ BELİRTEREK SEZON SONUNDA TRABZON’A VE TRABZON HALKINA GÜZEL BİR BAŞARI ARMAĞAN EDEBİLECEKLERİNE İNANDIĞINI SÖYLEDİ.