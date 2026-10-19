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Yazılı Kanyon'da mahsur kalan gönüllülerin bekleyişi ikinci operasyonda sona erdi

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü, ikinci operasyonla sağ salim kurtarılarak yakınlarına kavuştu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 23:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan gönüllülerin bekleyişi ikinci operasyonda sona erdi

Kurtarma operasyonunun seyri:

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine, İHH bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı bildirildi. İhbarda ardından bölgeye 11 ilden arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve dronlarla grubun bulunduğu yer tespit edildi.

Dün akşam yürütülen ilk çalışmada, sele kapılarak hayatını kaybeden Sinan Yavuz (42) ile birlikte 3 gönüllü sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin dün gece tespit ettiği ancak ulaşamadığı diğer gönüllüler için bugün öğle saatlerinde ikinci bir operasyon başlatıldı ve mahsur kalan diğer 10 kişi güvenli bölgeye çıkarıldı.

Vali Abdullah Erin'in değerlendirmesi:

Vali Abdullah Erin, kriz merkezinde kurtarılanlarla bir araya gelerek çalışmanın zorluklarına dikkati çekti. Erin, ekiplerin bugün itibarıyla 200'ün üzerinde arama ve kurtarma faaliyetine katıldığını, riskli ama özverili bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Erin, 14 kişilik bir ekibin mahsur kaldığını, dün 3 arkadaşın sağ olarak kurtarıldığını ve bir vatandaşın ise hayatını kaybettiğini hatırlattı. Helikopter, dron ve diğer hava araçlarının da kullanıldığı ikinci operasyonda, dağcılık teknikleriyle gönüllülerin sağ salim çıkarıldığını ifade etti.

Mahsur kalan gönüllülerin güvenli bölgeye çıkarılması, yakınlarında büyük sevinç yarattı. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması ve koordineli müdahalesi, bekleyen ailelere ve çevreye ferahlık getirdi.

ISPARTA&#039;NIN SÜTÇÜLER İLÇESİNDEKİ YAZILI KANYON&#039;DA MAHSUR KALAN 10 İHH GÖNÜLLÜSÜNÜN KURTARILMASI...

ISPARTA'NIN SÜTÇÜLER İLÇESİNDEKİ YAZILI KANYON'DA MAHSUR KALAN 10 İHH GÖNÜLLÜSÜNÜN KURTARILMASI, YAKINLARINA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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