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Sivas Gücü sezon provasında altyapıyla birlikte sınandı

Sivas Gücü Belediyespor, sezon hazırlıklarında Turhal Mehmet Akif Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında oyuncu performansını ve takım uyumunu ölçtü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivas Gücü sezon provasında altyapıyla birlikte sınandı

Sivas Gücü yeni sezon öncesi hazırlığını sahada sınadı

Hentbol 1. Lig temsilcisi Sivas Gücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir hazırlık maçı oynayarak takımın güncel durumunu değerlendirdi. Rakip ekip, 2. Lig takımlarından Turhal Mehmet Akif Spor Kulübü oldu. Yönetim ve teknik heyet, bu tür maçları oyuncu seçimi, kondisyon seviyesi ve oyun anlayışının teste tabi tutulması için kullanıyor.

maçın amacı ve taktiksel prova:

Hazırlık karşılaşmasının öncelikli hedefi, oyuncuların fiziksel hazırlık seviyesini görmek ve saha içi uyumu artırmaktı. Teknik ekip, farklı kadro düzenlemelerini deneyerek hem savunma hem de hücum organizasyonlarında yapılması gereken ayarlara bakma fırsatı buldu. Bu süreç, sezon başında yapılacak resmî maçlara daha hazır bir takım oluşturma adına önemli kabul edildi.

altyapı ve gençlerin rolü:

Karşılaşma tribünlerinde Sivas Gücü altyapısından ve Spor Lisesi öğrencilerinin yer alması dikkat çekti. Genç hentbolcuların maçı takip ederek takıma verdiği destek, hem kulüp içi dayanışmayı güçlendirdi hem de genç sporcular için gözlem ve öğrenme imkânı sağladı. Teknik heyetin bu tür destekleri, altyapı ile A takım arasındaki bağın kuvvetlenmesine katkı sunuyor.

Hazırlık maçları, sezon boyunca uygulanacak taktiklerin ve oyuncu tercihlerinin sınanması açısından değer taşıyor. Sivas Gücü Belediyespor için bu tür organizasyonlar, hem bireysel performans değerlendirmesi hem de takım uyumunun periyodik kontrolü açısından yol gösterici olacak.

SİVAS GÜCÜ BELEDİYESPOR HENTBOL TAKIMI, YENİ SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA 2. LİG...

SİVAS GÜCÜ BELEDİYESPOR HENTBOL TAKIMI, YENİ SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA 2. LİG EKİPLERİNDEN TURHAL MEHMET AKİF SPOR KULÜBÜ İLE DOSTLUK VE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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