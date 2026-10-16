Bakan Çiftçi sahadan çağrı yaptı: 1942'den beri en büyük selle mücadele ediyoruz

Bakan Çiftçi'nin sahadaki değerlendirmesi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gün boyu Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yürüttükleri çalışmaları anlattı ve İstanbul'daki saha çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Çiftçi, yapılması gerekenlerin İstanbul Valiliği ile AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından planlandığını, kurumların birebir çalıştığını vurguladı.

Çiftçi, konuşmasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek şöyle konuştu: "1942 yılından beri yaşanan en büyük sel afetini yaşıyoruz, bunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor". Bakan ve ekipleri sabah saatlerinden itibaren Ayazağa Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini dolaşıp vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meteorolojik uyarılar ve risk durumu:

Bakanın aktardığı bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14'ünde ilk etapta 42 ilimizde sarı, 6 ilimizde turuncu kod vermişti. İzleyen günlerde sarı kodlu iller önce 36'ya, turuncu kodlu iller 4'e düştü. Bugün itibarıyla durum biraz daha iyileşti; 26 ilimizde sarı kod devam ediyor, 3 ilde turuncu kod sürüyor.

Arama-kurtarma, kayıplar ve hasar tespit çalışmaları:

İstanbul özelinde 4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor; Bakan aynı zamanda felakette ülke genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmasının devamında, toplamda bildirilen kayıplarla ilgili olarak 5 kaybımız vardı, bir vatandaşın telefonu şarjının bitmesi nedeniyle ulaşılamadığı ve kendisinin daha sonra bulunduğu bilgisini paylaştı. Diğer kayıp vatandaşlar için arama çalışmaları sürüyor.

İhbar ve müdahale verileri de paylaşıldı: İstanbul'da bugüne kadar 9 bin 850 adet doğrulanmış ihbar alındı ve 112 acil çağrı merkezine gelen bildirimlerin büyük kısmına ekipler müdahale etti. Sahada yoğun bir koordinasyon söz konusu; İstanbul'da 49 bin AFAD çalışanı, gönüllüler, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekipleri aralıksız çalışıyor.

Genel olarak Türkiye çapında ise 60 bine yakın personel afet bölgelerinde görev yapıyor; hasar tespit ekipleri sahada çalışmaya devam ediyor. Bakan Çiftçi, devletin tüm birimlerinin sahada çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti ve öğleden sonra Sakarya'ya geçerek incelemelerini sürdüreceğini söyledi.

Devletin tüm birimleri sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

Bakan Çiftçi: "1942 yılından beri yaşanan en büyük sel afetini yaşıyoruz, bunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor"