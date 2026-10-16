Canik'te park halindeki araçta öldürülen Ferit Marhan için müebbet talebiyle dava açıldı

İddianame kabul edildi:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Canik ilçesinde 24 Ocak 2026 gecesi park halindeki bir otomobilin yanında ölü bulunan Ferit Marhan (45) olayına ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Savcılık, şüpheliler Gamze Sagamer (38), Dursun Ali Sagamer (39) ve Aydın Sagamer (23) hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 81/1 maddesi uyarınca ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep etti.

Olayın meydana geliş biçimi:

Soruşturma dosyasına göre olay, 24 Ocak 2026 gecesi Canik ilçesi Düvecik Mahallesi, Samsun Şehir Hastanesi Yolu üzerindeki 55 ARH 593 plakalı otomobilin sol kapısının yanında gerçekleşti. Olay yerinde yapılan incelemede aracın motorunun çalışır ve sol kapısının açık olduğu, Marhan'ın aracın sol kapısı yanında sırtüstü asfalt üzerinde cansız bulunduğu bildirildi. Marhan'ın baş, boyun ve göğüs bölgesinde çok sayıda kesici ve delici alet yarası tespit edildi; aracın sol ön paspası ve kaporta yüzeylerinde yoğun kan izleri görüldü.

Olay yerinde ve araçta yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında kanlı çakı, siyah tişört, ahşap sopa, kas gevşetici kremler, gaz spreyi, çakmak, cep telefonları ve kanlı peçeteler yer aldı. Savcılık tutanaklarında ayrıca olayda kullanılan satır ve kama'nın da bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması ve ifadeleri:

Olayın ardından Gamze Sagamer, kullandığını belirttiği satır ve kama ile Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. İlk ifadesinde Marhan'ı tek başına öldürdüğünü öne süren Sagamer'in ifadesi, savcılık soruşturması sırasında ayrıntılarıyla karşılaştırıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde, Sagamer'in olay günü Marhan'ı evinin önünden çağırdığını, yanında satır ve bıçak bulunduğunu ve araç içinde çıkan tartışma sırasında cinayeti gerçekleştirdiğini beyan ettiği kaydedildi.

Bununla birlikte yürütülen soruşturmada, eş Dursun Ali Sagamer ve oğul Aydın Sagamer'in de olayla bağlantılı olduğu iddiası ortaya çıktı ve üç şüpheli Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Deliller ve adli tıp bulguları:

Soruşturma dosyasındaki güvenlik kamerası görüntüleri, HTS iletişim kayıtları ve baz istasyonu verileri incelendi. Analiz raporları, Marhan ile Gamze Sagamer'in olay öncesinde araçla buluştuklarını ve güzergah boyunca birlikte seyrettiklerini gösterdi. Dursun Ali Sagamer'e ait aracın ve Aydın Sagamer'in belirlenen zaman dilimlerinde olay yeri çevresi ve ikamet güzergahında hareket halinde olduğu belirlendi. HTS kayıtlarında şüpheliler arasında telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaların bulunduğu, baz istasyonu sinyallerinin olay yeriyle örtüştüğü kayda geçti.

Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı raporunda maktulün vücudunda 3 kesici-ezici, 1 kesici-delici ve 2 kesik vasıfta yara bulunduğu; ölümün kafa kemiği kırığıyla birlikte beyin kanaması, omur kesisi, büyük damar yaralanması ve kan aspirasyonu sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yerinde, araçta ve suç aletleri üzerinde yapılan moleküler genetik incelemelerde maktule ve şüphelilere ait DNA profilleri ile parmak izleri tespit edildi.

İddianamenin içeriği ve yargılama süreci:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanık hakkında TCK 81/1 kapsamında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanıkların TCK'nın 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları talep edildi. Gamze Sagamer hakkında, olayda kullandığı kama nedeniyle 6136 sayılı Kanun'un 15/1 maddesi kapsamında yasak nitelikteki bıçak veya diğer aletleri taşıma ya da bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası isteniyor.

İddianamenin kabulüyle üç şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı belirtildi. Dosyada yer alan teknik ve adli tıp verileri, savcılığın ağırlaştırılmış ceza talebinin temelini oluşturuyor.

Olayın hukuki seyrine ilişkin gelişmeler ve duruşma tarihleri, mahkeme süreçlerinin ilerlemesiyle birlikte kamuoyuna yansıyacak.

TUTUKLANAN GAMZE SAGAMER HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI.