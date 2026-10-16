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Kadın çiftçilere yerinde dinleme: Semih Balaban Pelitalan'da talepleri not etti

Semih Balaban, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Pelitalan'da üretici kadınlarla buluşup taleplerini dinledi ve günlerini kutladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kadın çiftçilere yerinde dinleme: Semih Balaban Pelitalan'da talepleri not etti

buluşmanın amacı ve içeriği:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Pelitalan Mahallesi'nde üretici kadınlarla bir araya geldi. Buluşma Yunusemre Belediyesi Pelitalan Sosyal Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirildi ve kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolleri ile karşılaştıkları konular ele alındı.

Balaban, tarlada, bahçede ve tarımsal üretimin her aşamasında kadınların büyük emek verdiğini belirterek, kadın çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi ve not aldı. Toplantıda üretimin sürdürülebilirliğine ve kadın emeğinin görünürlüğüne vurgu yapıldı.

katılımcılar ve alınan notlar:

Programa Belediye Başkanı Balaban'ın eşi Serap Balaban, Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci, Meclis Üyesi Güleycan Uzun, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları da katıldı. Etkinlik boyunca kadın çiftçilerin ilettiği talepler kayda geçirildi.

Balaban, kadınların üretimdeki katkısına dikkat çekerek Toprağı işleyen, alın teriyle üreten kadınlarımızın emekleri çok kıymetli ifadelerini kullandı ve Tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum diyerek buluşmayı sonlandırdı.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE PELİTALAN...

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE PELİTALAN MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİ KADINLARLA BULUŞTU. KADIN ÇİFTÇİLERİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEN BALABAN, "TOPRAĞI İŞLEYEN, ALIN TERİYLE ÜRETEN KADINLARIMIZIN EMEKLERİ ÇOK KIYMETLİ" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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