Eğitime öncelik: 2027 merkezi bütçede en büyük pay öğretimde

Bütçenin temel yaklaşımı ve sunumu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle açıkladı. Yılmaz, teklifin AK Parti Hükümetlerinin 25’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 9’uncu ve Türkiye Yüzyılı’nın 4’üncü bütçesi olduğunu belirterek, hazırlık sürecinin siyasi istikrarın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bütçe; makroekonomik istikrarı korumayı, dezenflasyon sürecini desteklemeyi, kamu kaynaklarını etkin kullanmayı ve yatırımı, istihdamı, üretimi ile ihracatı güçlendirmeyi amaçlıyor. Yılmaz, teklifin ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmayı ve sosyal refahı gözeten bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.

Eğitim: bütçeden en büyük pay:

2027 yılı merkezi yönetim bütçesinden en büyük payın yine eğitime ayrıldığı açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı için 2 trilyon 459 milyar lira ödenek öngörülürken, yükseköğretim kurumları bütçesi 872 milyar lira olarak belirlendi. Eğitime yükseköğretimi de dâhil ettiğinde toplam kaynak 3 trilyon 747 milyar lira seviyesine ulaşıyor; bu da merkezi bütçeden %13,7