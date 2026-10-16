Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7192 +0,34%
Bist 11.746,23 -2,68%
Altın Gram 6.669,99 +0,65%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,03 +0,10%
--°

Eğitime öncelik: 2027 merkezi bütçede en büyük pay öğretimde

2027 merkezi bütçede eğitime ve yükseköğretime toplam 3,747 trilyon lira ayrıldı; Millî Eğitim Bakanlığı için öngörülen ödenek 2,459 trilyon liradır.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Eğitime öncelik: 2027 merkezi bütçede en büyük pay öğretimde

Bütçenin temel yaklaşımı ve sunumu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle açıkladı. Yılmaz, teklifin AK Parti Hükümetlerinin 25’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 9’uncu ve Türkiye Yüzyılı’nın 4’üncü bütçesi olduğunu belirterek, hazırlık sürecinin siyasi istikrarın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bütçe; makroekonomik istikrarı korumayı, dezenflasyon sürecini desteklemeyi, kamu kaynaklarını etkin kullanmayı ve yatırımı, istihdamı, üretimi ile ihracatı güçlendirmeyi amaçlıyor. Yılmaz, teklifin ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmayı ve sosyal refahı gözeten bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.

Eğitim: bütçeden en büyük pay:

2027 yılı merkezi yönetim bütçesinden en büyük payın yine eğitime ayrıldığı açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı için 2 trilyon 459 milyar lira ödenek öngörülürken, yükseköğretim kurumları bütçesi 872 milyar lira olarak belirlendi. Eğitime yükseköğretimi de dâhil ettiğinde toplam kaynak 3 trilyon 747 milyar lira seviyesine ulaşıyor; bu da merkezi bütçeden %13,7

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkınd...
images

Katar’dan Lübnan’a güneş hamlesi: qatar energy devasa bir santral kurmayı planlı...
images

Ayazağa'daki sel felaketinde Erdoğan ile Murat Kurum telefonda durumu değerlendi...
images

Yerli teknoloji hamlesinde teknopark sayısı 24 yılda yüzleri aştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkında bilgi aldı

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında

Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı